Ternana, Calori: "Bene la prestazione, male il risultato"

La Ternana che esce dal "Città di Meda" con un punticino può far storcere il naso ai più: blasone, nomi di categoria, un mercato che impreziosisce una rosa già ricca di suo. Ternana, solo un punto? Sì, e non è una parolaccia. Le Fere hanno sperimentato nel pomeriggio brianzolo la durezza di una categoria da capire e le criticità di un campo difficile: per il fango e perché di fronte c'era un Renate che non regala punti a nessuno, nemmeno a quel Monza grandi firme che pure ha dovuto accontentarsi della divisione della posta neanche due settimane or sono.

Buon primo tempo, poi il calo nella ripresa: è una Ternana che ancora ci deve dire quale dei due volti vuole mostrare ad una Serie C che ha fame di grandi piazze. Il tecnico Alessandro Calori sa che il cammino rossoverde verso la piena espressione del potenziale è ancora lungo e, nella disamina del match, sceglie parole misurate e improntate al lungo termine. Anche se il risultato ancora non arriva: "A livello di prestazione collettiva mi sembra ci sia stato un passo in avanti. Abbiamo creato diverse occasioni presentandoci di fronte a Cincilla ma l'unica legge non scritta del calcio dice che se non la chiudi poi finisce che ti raggiungono. Certo, potevamo essere più attenti in occasione del gol che abbiamo preso, ma quello che avevo chiesto era lo spirito combattivo per riprendere il nostro cammino: e io, questo pomeriggio, quello spirito l'ho visto. Meritavamo la vittoria, non l'abbiamo ottenuta e questo ci deve essere da lezione: ma la strada è quella giusta, perché è solo con la voglia di creare e di aiutarsi a vicenda che si costruiscono i risultati. Ed è importante perché ora ci aspettano tante gare e diversi recuperi. Non abbiamo molto tempo per allenarci, dunque ho bisogno di gente pronta. La rosa è ampia, ma chiedo ai ragazzi di avere un atteggiamento da "provinciale" e di combattere sempre, anche se si è chiamati a giocare per un minuto soltanto. Sono arrabbiato per il risultato che non è arrivato, non per la prestazione".