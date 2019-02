Ternana, Calori: "Concentriamoci su una partita alla volta"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del pareggio interno contro la Virtus Verona, ha parlato Alessandro Calori, mister della Ternana che, come riporta il sito ufficiale della squadra, ha dichiarato: "La forza di una squadra nei momenti di difficoltà deve essere il tirarsi fuori tutti insieme. Le "scintille" negative devono trasformarsi in positive, ci siamo infilati in questa situazione e dobbiamo uscirne, ognuno di noi, nessuno escluso, deve trovare la forza, crescere e migliorarsi. La classifica? Bisogna guardare la realtà, concentriamoci su una partita alla volta, altro non dobbiamo fare. I due gol di Pobega? È bravo ed ha carattere, ma ce ne sono molti altri. Ora c'è già da concentrarsi sull'Albinoleffe".