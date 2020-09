Ternana, colpo per la difesa. In arrivo il 2001 croato Ivan Kontek

Colpo in entrata per la Ternana. Stando a quanto riportato da SkySport il club umbro ha definito in queste ore l'operazione per l'arrivo di Ivan Kontek, difensore centrale croato classe 2001. Il giocatore arriverà alle Fere dall'NK Aluminij.