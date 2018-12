Ternana, De Canio: "Gli infortuni ci stanno mettendo in difficoltà"

Fonte: ternananews.it

© foto di Valeria Debbia

Le parole di Luigi De Canio dopo la dolorosa sconfitta in casa contro il Vicenza: “Pur sapendo delle difficoltà della partita, dovevamo avere un atteggiamento più lucido e equilibrato, invece dopo la prima difficoltà ci siamo disuniti e non siamo riusciti a giocare come volevamo. In questo momento siamo arrabbiati e demoralizzati, veniamo da una sconfitta, è normale. Loro sono stati molto aggressivi, ci hanno impedito di giocare con una certa libertà, lo avevamo anche pensato visto che pure loro venivano da una sconfitta. Volevamo giocare con calma, cercando di non rischiare nulla, il mio rammarico è grande perchè ci eravamo preparati bene. Non ho avuto modo di rivedere la punizione, Giacomelli ha trovato una parabola eccellente, forse Iannarilli non l'ha vista partire, non mi sembra che abbia particolari responsabilità. Sul nostro gol non gol non so che dire, Furlan mi dice che era gol, però l'arbitro ha deciso diversamente. Non voglio parlare dell'arbitraggio, anche se non mi è piaciuto, ma non voglio trovare alibi. C'è molto da fare, dobbiamo gestire il momento, stringere i denti e cercare di sbagliare di meno, è un momento che non avevamo preventivato potesse accadere, con tutti gli infortuni facciamo fatica a recuperare, alcuni giocatori sono molto stanchi. All'inizio del campionato abbiamo accettato l'idea di giocare in ritardo, pensavamo di poter affrontare queste difficoltà, non avevamo preventivato gli infortuni e ora ci troviamo un po' in difficoltà. Se la partita ti gira bene, ti aumenta l'autostima e gestisci meglio la stanchezza, invece se non ti vanno bene aumenta il timore, la fiducia cala e il rendimento è diverso dalle possibilità. Abbiamo già 2-3 indisponibili per la prossima partita, sicuramente metteremo in campo una squadra all'altezza, cercheremo di giocare con più calma e concentrazione. La rosa la completo ci faceva pensare di poter superare queste situazioni, però ora non avendo i cambi in determinati ruoli siamo un po' in difficoltà, sono tutte condizioni che non ci volevano e ci stanno un po' penalizzando, ecco perchè volevo che giocassimo con più lucidità, mentre oggi l'avversario è stato più lucido di noi e ha vinto meritatamente”