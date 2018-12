© foto di Federico De Luca

Luigi De Canio, dopo l'assenza all'allenamento di domenica mattina, oggi è tornato a guidare la Ternana sul campo. Il tecnico ha diretto la seduta e si è anche confrontato con un gruppo di tifosi che hanno contestato la squadra dopo gli ultimi risultati negativi. Come riportato da ternananews.it, l'allenatore si è detto dispiaciuto per il periodo che sta vivendo la squadra, confermando di non ritenersi unico responsabile ma che avrebbe eventualmente accettato un esonero, essendo le regole del calcio. De Canio si è altresì detto convinto che la Ternana può centrare l'obiettivo, di essere rimasto alla guida della squadra dopo un costruttivo confronto con la società che gli ha chiesto di restare, e che a gennaio si lavorerà sul mercato per rinforzare la rosa.