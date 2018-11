Ternana, De Canio: “Imolese test probante per noi"

Fonte: TuttoC.com

Trasferta insidiosa per la Ternana di mister Luigi De Canio che domani alle 14,30 sarà ospite dell'Imolese per la 12^ giornata del Girone B di Serie C. Ecco come il tecnico rosso-verde ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa pre-partita:

“Altobelli è convocato ma è ovvio che prima di farlo entrare nel pieno dell'attività agonistica saremo cauti, comunque è convocato. Salzano si porta dietro un piccolo problema, più tendineo che muscolare, che gli dà un po' fastidio. È comunque convocato, più che altro ci preoccupa perché abbiamo tre partite ravvicinate ma comunque non è nulla di grave e domani potrebbe anche giocare. All'Imolese piace giocare ma gioca anche molto bene in contropiede, si difende con molti uomini ed in maniera molto organizzata. Credo che in assoluto sia la squadra migliore finora, per quello che ha dimostrato, hanno un grande entusiasmo ed un grande impianto di gioco. Forse è stata un po' sottovalutata perché non ha una grande storia calcistica ma questa società ha costruito una bella squadra con buoni valori tecnici ed un impianto di gioco interessante, sotto tutti i profili. Per me quello di domani è l'impegno più probante dei tre che dovremo affrontare. Il nostro campionato con Imolese, Feralpisalò e Pordenone, entra nel vivo e ci dà la possibilità di dare una valutazione più completa a quella che è la nostra condizione. Il fatto di dover giocare con questa continuità, unito agli infortuni, ha un po' frenato la nostra crescita come squadra”.