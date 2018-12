© foto di Valeria Debbia

Luigi De Canio, tecnico della Ternana, ha avuto un confronto con i tifosi rossoverdi al termine dell'allenamento odierno. Ecco le dichiarazioni riprese dal sito tematico Ternananews.it: "Il momento che sta vivendo la Ternana dispiace per primo a me. Io ho soltanto detto alla società che se pensavano che il problema fossi io, conoscendo le regole del calcio, avrei capito l'esonero. Io non mi sento l'unico responsabile di questa situazione. Possiamo fare di più, ma ci sono delle situazioni che vanno analizzate in maniera più completa, dal mio punto fi vista. Abbiamo giocato molte gare in tempi ravvicinati e gli infortuni concentrati su un solo reparto ci hanno messo in difficoltà: per questo dico che abbiamo bisogno di migliorare sul mercato".