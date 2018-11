Ternana, De Canio: "Pronto a restare qui a vita"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico della Ternana Gigi De Canio in un'intervista al Corriere dello Sport ha parlato del suo rapporto con la piazza umbra ammettendo di essere pronto a prolungare ulteriormente il proprio contratto: “Mi sono rimesso in discussione. Non sono gli umori che fanno la differenza, ma il programma che ti presentano. A Terni mi hanno convinto quasi subito perché qui c'è una proprietà seria e solida. Dove sarò tra due o tre anni? A Terni, spero. Ho un contratto che scade nel 2021. Ma mi auguro di restare a vita. - continua De Canio parlando poi del campionato – Ci sono squadre forti e organizzate come Vicenza, Triestina, Pordenone e Feralpisalò, ma il nostro organico è forte a patto di non distrarci e di lavorare per migliorarsi sempre. Sono fiducioso perché vedo margini di crescita enormi”.