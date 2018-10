Ternana, De Canio sicuro: "Squadra solida, sono fiducioso"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella mattinata di ieri ha parlato in conferenza stampa il mister della Ternana, Luigi De Canio, in vista della gara odierna al "Liberati" contro il Renate:

“Il Renate è una squadra molto solida, molto aggressiva, valida in contropiede e con tanta fisicità. Li temiamo sulle palle inattive, sono una squadra che ha un buon ritmo di gara e che rispecchia moltissimo il carattere di che c’è in panchina. Hanno vinto all’esordio stagionale in casa e fatto bene a Monza. Su Altobelli posso dire che è un’assenza importante per noi, è un ragazzo che ha entusiasmo. E’ un centrocampista importante per noi. Nella sua zona del campo ci sono altri due giocatori con qualche infortunio, ci hanno privato di un riferimento specifico nel ruolo ma tutti e 22 i convocati devono sentirsi bravi. Per lui si rischia tra i due e i tre mesi di stop.

“Quando si gioca contro la Ternana in casa o fuori non c’è differenza per gli altri. Siamo molto consapevoli che ogni gara presenterà sempre questo punto di vista. In questo momento abbiamo una sola partita a cui fare riferimento e,nonostante il risultato non fa piacere, non posso dire assolutamente nulla ai miei giocatori. E' stato molto bravo Tomei ma qualche volta siamo stati imprecisi anche noi. Io però sono fiducioso sull’obiettivo finale. Durante la settimana – ha proseguito il mister - ho fatto diversi moduli perché dobbiamo trovarci pronti a qualsiasi evenienza. Voglio creare le condizioni affinché tutti si sentano coinvolti in squadra. Domani ci sarà la prima convocazione di Pobega”.

“Diakitè aveva iniziato bene , appena abbiamo capitato che c’era principio di pubalgia per colpa de sintetico si è deciso di fermarlo. Oggi ad esempio non ha dolori, ma inizierà il suo percorso già da settimana prossima. Hristov? Ha degli ottimi valori di base, è un calciatore che ha prospettiva".