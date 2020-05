Ternana, dietrofront con Gallo. Dalla possibile separazione al rinnovo di contratto

La Ternana e Fabio Gallo, nonostante un contratto in essere fino a giugno 2021, nelle scorse settimane avevano annunciato una consensuale separazione al termine della stagione. Tutto fatto quindi per un cambio di rotta per le Fere. O forse no? Secondo quanto raccolto da TuttoC.com le parti in causa starebbero valutando un possibile passo indietro rispetto alla scelta presa. Anzi, sembra che per Gallo ci sia anche l'ipotesi di un rinnovo su base biennale. Valutazioni in divenire, sicuramente se ne saprà di più nei prossimi mesi.