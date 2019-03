La situazione in casa Ternana non è certo delle più tranquille, sia per un campionato al di sotto delle attese sia per l’addio annunciato dal patron Bandecchi. Domani, come riporta Ternananews.it, il vice presidente Paolo Tagliavento e l’avvocato Massimo Proietti terranno una conferenza stampa dove probabilmente si parlerà del futuro della società. Nel frattempo alla ripresa degli allenamenti i tifosi si sono presentati all’esterno del campo per contestare la squadra e il direttore sportivo Luca Leone, con quest’ultimo c’è stato un confronto molto acceso in cui, fra le altre cose, è stato chiesto di togliere la fascia di capitano a Marino Defendi.