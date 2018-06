Ternana, domani summit fra Ranucci, Pagni e De Canio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giornata importante, quella di domani, per il futuro della Ternana. Come riporta TernanaNews.it quest'oggi per domani è, infatti, previsto un incontro fra il presidente Stefano Ranucci, il ds Danilo Pagni e l'allenatore Gigi De Canio. Al centro della discussione le linee guide per la squadra in vista della prossima stagione di Serie C.