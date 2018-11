Ternana, Fazio: "Siamo forti. Lo sappiamo, ma non ci montiamo la testa"

© foto di Federico Gaetano

Intervistato da TeleTerni il difensore della Ternana Lito Fazio ha parlato del cammino della squadra umbra e del clima che si respira nello spogliatoio: “Siamo una squadra forte, lo sappiamo e non ci possiamo nascondere. Dobbiamo vincere il campionato ma non dobbiamo essere spavaldi scendendo in campo con una mentalità sbagliata. Dobbiamo metterci al pari dei nostri avversari, giochiamo sempre come se incontriamo sempre il Real Madrid, poi cerchiamo di sfruttare tutte le occasioni che ci capitano. Non corriamo però il pericolo di esaltarci perché il mister sa tenerci sempre a bada, non dobbiamo montarci la testa né esaltarci. Siamo forti, ma dobbiamo mantenere l'equilibrio. - conclude Fazio come riporta Ternananews.it - Rivali promozione? La Triestina è una grande squadra, poi ci sono Feralpisalò, Pordenone, Vicenza, la Fermana che è una sorpresa e ha entusiasmo. Ma le temibili sono le solite. Il Monza esprime un buon calcio ma concede troppo. Poi vedremo cosa faranno a gennaio".