© foto di Federico Gaetano

Fabio Gallo, tecnico della Ternana, ha parlato dopo l’amichevole che il club rossoverde ha disputato contro il FerentilloValnerina. L’allenatore ha parlato dei ritmi di allenamento per la formazione rossoverde, che continuerà a lavorare malgrado il suo campionato sia già finito. "Abbiamo sicuramente settimana prossima e penso anche quella dopo. Come già detto cercherò di tenerli qua il più possibile perché credo sia giusto. Poi è chiaro magari qualche giorno si può dare libero. Come idea c'è quella di rimanere a Terni fino a fine mese". Lo riporta Ternananews.