© foto di Federico Gaetano

Dopo l'1-1 conquistato in casa del Teramo, il tecnico della Ternana Fabio Gallo ai microfoni di Rai Sport ha detto: "Il rigore penso che fosse solare, una decisione che ci ha danneggiato. E' stata una bella partita, come sapevamo, tra due squadre con belle idee di calcio. A mio avviso avremmo potuto vincere, andiamo avanti. Continuamo a lavorare consapevoli di quello che sappiamo e che vogliamo fare. La Reggina vince a tavolino? Non cambia niente". E' stata una di quelle partite che secondo me fanno bene al calcio. Bella, giocata a viso aperto. Abbiamo avuto qualche grande occasione contro una squadra forte, ben organizzata e ben allenata. Noi dobbiamo guardare a noi stessi, abbiamo fatto una buonissima partita. Le palle gol non concretizzate? Era il momento giusto per fare un salto di classifica ma la prestazione è stata ottima ed è quello che mi interessa".