Non è chiaramente felice Fabio Gallo per la sconfitta rimediata dalla sua Ternana contro il Monza. L'allenatore delle Fere si è soffermato anche sulle scelte fatte oggi: "I cambi sono fatti affinchè possano incidere nella partita. Oggi i cambi non mi sono piaciuti. Lo dirò alla squadra senza paura di sbagliare e senza la paura di perdere qualcuno. La situazione è grave, chi ha gli attributi per starci ci sta, chi non li ha può mettersi da parte. Parlo in generale. Chi si sente di sopportare la pressione di questo momento la deve sopportare, altrimenti è libero. Scelta mia? Se non vai come dico io si, poi l'amor proprio deve venire fuori".