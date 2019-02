Ternana, Gallo: "Dobbiamo migliorare velocemente, c'è ancora paura"

© foto di Federico Gaetano

Fabio Gallo, tecnico della Ternana, dopo il pareggio a Rimini ha commentato così la seconda sfida di campionato vissuta come tecnico dei rossoverdi. Di seguito le parole raccolte da CalcioFere.it: "Stiamo guarendo, dobbiamo guarire ed il fatto di essere riusciti a recuperarla è un buon segnale. Ripartiamo da questo: siamo stati sempre in partita, rischiando poco o nulla, ma certamente questa squadra può e deve dare di più per le potenzialità che ha. Dopo lo svantaggio, i ragazzi hanno subito mostrato voglia di reagire ed è un altro aspetto positivo. C’è ancora un po’ di paura, purtroppo è una costante da prima del mio arrivo. Sicuramente la voglia di fare non è coincisa col risultato e questo mette apprensione. Di obiettivi non parlo, dobbiamo migliorare la posizione al più presto, compatibilmente con le situazioni che si creano gara dopo gara. Soprattutto, dobbiamo crescere in consapevolezza”.