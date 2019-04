© foto di Federico Gaetano

Ternana salva e con ancora qualche chance playoff. Al di la di come andrà a finire questo campionato le Fede hanno deciso di ripartire con Fabio Gallo in panchina. In merito alla sua conferma lo stesso allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Messaggero: "Il presidente Bandecchi ha valutato l'uomo e il lavoro che si stava facendo tre settimane fa, in tempi decisamente non sospetti in considerazione del fatto che ancora dovevamo vincere una partita. Questo mi fa molto piacere obbligandomi a dare ancora di più".