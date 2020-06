Ternana, Gallo: "È mancato il gol, abbiamo subito due reti su errori nostri"

Il tecnico della Ternana, Fabio Gallo, ha commentato a caldo la sconfitta della sua squadra nella finale di Coppa Italia di Serie C contro la Juventus U23: "Non siamo riusciti a concretizzare le situazioni che abbiamo avuto, affrontavamo una squadra di qualità, ci abbiamo provato fino alla fine ma non ce l'abbiamo fatta - afferma ai microfoni di Rai Sport - Ora dobbiamo prepararci velocemente perché tra poco torniamo a giocare e dobbiamo recuperare. Cosa ci è mancato? La finalizzazione, abbiamo subito due gol su errori nostri e non siamo riusciti a capitalizzare le occasioni avute", ha concluso.