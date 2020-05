Ternana, Gallo: "La 4^ promossa? Due possibilità: dalla finale di Coppa Italia o dai playoff"

Ospite delle pagine di JuventusNews24 Fabio Gallo, tecnico della Ternana, ha commentato le possibili soluzioni per il campionato di Serie C e in particolare per identificare la quarta promossa in cadetteria: “Attraverso la Coppa Italia: giocare sul campo (contro la Juventus U23 altra finalista). Ci sono 17 squadre che hanno detto che possono e che vogliono giocarsi i play-off. Si parla tanto di riforma, e che riforma sia. Si possono fare dei playoff in forma ridotta, quindi anche un esborso economico per il ritiro normale visto che le partite sarebbero minori. Penso che sia una scelta meritevole sul campo, e non un coefficiente di 0,01 o un’estrazione. Questo mi sembra poco incline ai valori reali dello sport, messi comunque in difficoltà da quello che sta accadendo. Nel momento in cui ci sono 17 squadre che hanno dato il via libera per attuare i protocolli, non vedo perché non giocare i play-off in forma ridotta. In questo modo, poi, si possono vedere anche le squadre che il prossimo anno possono giocare la Serie C o no”.