Ternana, Gallo: "La finale di Coppa Italia di Serie C contro la Juventus U23 va giocata"

Dopo il numero uno della Ternana Stefano Bandecchi anche il tecnico delle Fere Fabio Gallo ha affrontato il tema della disputa della Coppa Italia di Serie C e del futuro della stagione di terza serie attraverso le pagine del Corriere dell’Umbria: "E' possibile che alcune società non riescano a sostenere i costi comportate dai protocolli sanitari. Non voglio fare i conti in tasca a nessuno, di sicuro la Ternana è in grado di sostenere i costi, come ribadito dal nostro presidente. Chi invece non può e non vuole farlo dovrebbe restare fuori. Da questo punto sarebbe coerente dal punto di vista sportivo. E invece leggo le sconcertanti dichiarazioni di chi prima è favorevole alla promozione del Carpi e poi di voler giocare i playoff. Inutile aggiungere altro. Dico di giocare i playoff a metà luglio, in versione completa o ridotta. Noi ci saremo in entrambi i casi in quanto siamo finalisti della Coppa Italia. A proposito, la gara contro la Juventus Under 23 va giocata, o andata e ritorno o gara secca. Questo per assegnare un trofeo importante e per consentire alla vincente di approdare come terza agli spareggi promozione".