Ternana, Gallo: "La squadra ha reagito bene. Catania? Avversario di qualità"

Il tecnico della Ternana Fabio Gallo dopo il pareggio senza reti contro l’Avellino si gode il passaggio del turno e si mette subito alle spalle la delusione per la sconfitta in finale di Coppa Italia: “La squadra ha giocato bene e reagito facendo una partita di qualità, ma anche di fisico e temperamento. Nel primo tempo abbiamo avuto quattro occasioni limpide e non siamo riusciti a concretizzarle, ma sono contento perché l’importante è creare, poi i gol arriveranno. Nella ripresa ci è mancato qualcosa, ma non abbiamo sofferto. - continua Gallo come riporta Ternananews.it - Catania? Domenica giocheremo contro una squadra di qualità e che ci metterà in difficoltà, sono preoccupato per l'aspetto fisico, vorrei recuperare le energie di questa sera che sono state spese. Loro ieri hanno giocato una gara molto spezzettata e in quelle situazioni i giocatori di qualità fanno la differenza. Il Catania ha questi calciatori e infatti ha vinto”.