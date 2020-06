Ternana, Gallo: "Massimo rispetto per la Juventus U23, ma vogliamo vincere la Coppa Italia"

Scalda i motori la Ternana, da tempo tra le società schierate a favore della ripresa del campionato. Il tecnico delle Fere, Fabio Gallo, ha parlato ai microfoni del Corriere dell'Umbria: "Le condizioni del gruppo sono buone e destinate a migliorare col passare dei giorni, anche perché a fine mese, tra giovedì 25 e domenica 28, affronteremo la Juventus Under 23 nella finale di Coppa Italia. Abbiamo a disposizione circa 20 giorni per prepararla, non sono molti ma sufficienti. Ovviamente abbiamo il massimo rispetto per gli avversari, però vogliamo vincere la coppa e disputare i playoff come terzi. Per quanto riguarda la preparazione, spingeremo molto sulla parte atletica, ma lo faremo con estrema attenzione per ridurre al minimo eventuali infortuni muscolari".