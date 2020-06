Ternana, Gallo: "Navighiamo tutti al buio. Juventus U23 squadra di grande qualità"

Intervistato da Rai Sport nel corso della trasmissione ‘Csiamo’, il tecnico della Ternana Fabio Gallo si è proiettato verso la finale di Coppa Italia Serie C contro la Juventus U23 del prossimo 27 giugno: “L’amichevole contro la Lazio? Ho capito che la Lazio sta bene (ride, ndr). A parte la differenza calcistica, nel primo tempo la squadra ha fatto una buona partita. Ciò che interessava a me era vedere il rientro mentale della squadra, nella sofferenza e nelle dinamiche della partita. Dopo 110 giorni, l’aspetto che mi preoccupa è la capacità di soffrire nei momenti difficili. Abbiamo fatto una bella figura, a prescindere del risultato. Navighiamo tutti al buio dopo una sosta così, non mi era mai capitata né da calciatore e né da allenatore. Lo Scudetto? Vedremo un bel finale di campionato, perché la Lazio è forte”.

Sulla partita: “Le finali di solito sono partite secche, quindi questo ti far ragionare che in questo momento è così. Parlare di andata e ritorno dopo tre mesi non aveva senso, perché poteva infilarsi in mezzo ai playoff. Per come è stato deciso è giusto così. Quando la Juventus mette gli occhi su qualche ragazzo giovane non lo fa a caso. Penso che tutta la rosa a disposizione di Pecchia è di grande qualità, di talenti, quindi è difficile fare un nome. Sia gli italiani e sia gli stranieri hanno qualità importanti. Farei un dispetto a qualche ragazzo”.