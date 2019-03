Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Vigilia di campionato per la Ternana, che dopo l'ottimo pareggio conseguito domenica al "Liberati" contro la capolista Pordenone è attesa domani al "Romeo Menti" di Vicenza. Partita difficile, dove le Fere cercano quelle conferme e soprattutto i punti necessari per mettere al sicuro almeno la salvezza in questa tribolata stagione. Alla vigilia del confronto ha parlato in conferenza stampa il tecnico Fabio Gallo, ecco le sue parole, raccolte dai colleghi di Ternananews.it:

" Le scelte contro il Pordenone hanno sollecitato. Ritengo di aver avuto questa settimana una scelta più ampia. Sicuramente gli ho ribadito più volte che se una prestazione pienamente sufficiente ha fatto si che la settimana potesse essere positiva nell’atteggiamento, nell’approccio non bisogna dimenticare com’è stata la settimana scorsa. Anche oggi gli ho detto: se volete vi faccio rivedere 10’ contro l’Imolese”.