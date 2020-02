© foto di Andrea Rosito

Fabio Gallo, allenatore della Ternana, ha parlato a Rai Sport al termine della sconfitta contro la Reggina: "Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppe scelte. Abbiamo dato la possibilità a loro di mettere furore agonistico. Nella ripresa la squadra si è espressa come sa fare ed ha provato a riprendere la partita ma non ce l’ha fatta. Mammarella? Succede di incappare in giornate in cui il piede non è caldo. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi". A riportarlo è TernanaNews.