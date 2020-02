© foto di Federico Gaetano

Il tecnico della Ternana Fabio Gallo ha commentato così il pareggio ottenuto oggi contro la Sicula Leonzio: “Mi aspettavo questa partita da parte loro. Il problema è altro. C’è una città è una società che lavora ma quello che è accaduto oggi è inaccettabile - riporta TernanaNews -. Non servono le immagini. Questo arbitro non è stato all’altezza. Non puoi dirmi “non sono perfetto” e “anche io mi gioco tanto”. Indirizzi la partita. In giro si concedono rigori in maniera disarmante. Noi fatichiamo a farci dare il nostro. Sono troppo incazzato. Non lo accetto. La Ternana ha pagato la stanchezza? La difficoltà di giocare contro una squadra che difende in otto ci sta. È normale che ti innervosisci perché lavori e non vieni ripagato. Non mi piace recriminare. Tanto tempo perso a vuoto”. Sull'episodio del fallo di mano di Ferrara in area di rigore su Torromino non visto chiosa: “Noi siamo professionisti e vogliamo che ci danno quello che meritiamo”.