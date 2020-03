Ternana, Gallo: "Sono preoccupato per la mia famiglia che non vedo da 5 settimane"

Come riferisce ternananews.it, il tecnico della Ternana Fabio Gallo è stato ospite a Nuova TeleTerni, dove ha parlato del momento attuale: “La preoccupazione è tanta. Forse per chi vive lontano da Bergamo la percezione reale di quella che è la situazione lì è offuscata. Mi dicono che si sentono solo ambulanze ed elicotteri che si alzano in volo. La preoccupazione è costante. La mia famiglia è su. Sono cinque settimane che non rientro a Bergamo e non so quando potrò rientrare. In cuor mio spero di ricominciare a fare quello che sono venuto a fare qui a Terni, ovvero allenare".

E proprio sugli allenamenti: "Ci siamo organizzati dando ai ragazzi dei lavori che possono fare a casa. L’aspetto muscolare riesci a controllarlo. L’aspetto aerobico fai fatica anche perché non tutti hanno il tapis roulant. Ogni tanto sento qualche ragazzo. Più che altro è il prof che coordina il lavoro”.