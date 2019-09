Ternana, Gallo: "Tante aspettative ma un ko non cancella tutto il resto"

© foto di Andrea Rosito

Questa l'analisi di Fabio Gallo, allenatore della Ternana, a seguito della sconfitta interna della sua squadra contro il Monopoli: "Giornata storta e sconfitta meritata, non siamo stati bravi e lucidi come nelle altre gare. Le aspettative sono tante e alte, però una partita persa non può cancellare quanto di buono fatto fino ad oggi, ora serve equilibrio e ricaricare velocemente le pile. Non credo sia stata presunzione, la gara è stata preparata con attenzione e impegno dai ragazzi, poi le cose sono andate diversamente. Siamo anche stati sfortunati sugli episodi arbitrali", ha dichiarato il tecnico al sito ufficiale degli umbri.