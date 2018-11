Ternana, Hristov: "Qui sto crescendo. Campionato? Voglio vincere sempre"

© foto di Giacomo Morini

Il difensore della Ternana Petko Hristov, classe '99 di proprietà della Fiorentina, ai microfoni di Ternananews.it parla della sua esperienza in Umbria: “Penso di essere pronto a giocare al posto di uno fra Bergamelli, Diakitè o Gasparetto quando non ci sono. De Canio mi fa giocare e mi sta facendo crescere, sono venuto a Terni per giocare. Anche se sono nel giro della mia nazionale non mi sento più esperto degli altri giovani che sono qui. - continua Hristov - Classifica? Se vinciamo i recuperi siamo primi, ma solo a dicembre tireremo le somme di quanto fatto. Siamo forti e se seguiamo quello che dice il mister penso che potremo fare bene e vincere il campionato, anche perché sono ambizioso e voglio vincere sempre”.