Ternana, Corriere dell'Umbria: "Fere alla parigina, c'è Callegari"

© foto di Federico Gaetano

Messi da parte per un attimo i ricorsi che hanno costellato questo tumultuoso inizio di campionato della Ternana, l'edizione odierna del Corriere dell'Umbria titola in merito a un altro problema sorto in casa rossoverde: l'infortunio occorso a Giuseppe Vives. "Fere alla parigina. Il crac di Vives lancia Callegari. Il giovane centrocampista italo-francese candidato a una maglia da titolare a Verona. Nato a Clamart il ventenne ex del PSG dovrebbe vincere il ballottaggio con Pobega".