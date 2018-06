Ternana, idea Domizzi per rinforzare la difesa

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Secondo quanto riportato da Ternananews.it il direttore sportivo umbro Danilo Pagni avrebbe messo nel mirino un esperto difensore per rinforzare la retroguardia nella prossima stagione. Si tratta di Maurizio Domizzi, classe '80, attualmente in forza al Venezia con cui sta disputando i play off promozione.