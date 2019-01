Luigi Leone, ds della Ternana, ha fatto il punto della situazione dopo il cambio di tecnico che ha portato Calori a rimpiazzare De Canio sulla panchina delle Fere: "Sempre difficile prendere queste decisioni. Io mi sento anche responsabile perché volevo aiutare la squadra a venire fuori da questa situazione. Ora proviamo a dare una svolta. Mercato? Siamo vigili sui giocatori che possono darci qualcosa in più. Dobbiamo guardare al mercato della B, sono fiducioso. Qualche giocatore ce l’abbiamo già dentro e deve ancora emergere, c’è tempo e dobbiamo crederci. Vorrei riunire tutti i pezzi, se sono qua è perché credo che si possa fare qualcosa di importante. Non è un bel giorno, sono emozionato e dispiaciuto perché esonerare un allenatore non è mai semplice. C’è da lavorare”.