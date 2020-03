Ternana, il durissimo sfogo del presidente Bandecchi: "Dovrei mandare via tutti"

vedi letture

Commento a caldo durissimo di Stefano Bandecchi dopo il ko della Ternana contro l' Avellino. Il numero uno della Ternana si è sfogato sui suoi canali social: "Non diciamo nulla, la squadra ha giocato malissimo, c'è confusione da ogni parte - riprende il portale TernanaNews.it - Dovrei mandare via tutti quelli che hanno giocato oggi e che comandano in questa squadra, perchè evidentemente non ci capiscono una sega, cominciando dal sottoscritto che evidentemente non è adatto al calcio. Ma il sottoscritto non andrà via e non manderà a fanculo, scusate il francesismo, il mio staff. Hanno creato questo problema e se lo devono risolvere, altrimenti devono patire fino all'ultimo e poi il prossimo anno giocherà un campionato nuovo. E' una partita di calcio, ora vado ad occuparmi di Coronavirus, di cose serie".