© foto di Federico Gaetano

Sulle colonne del Corriere dell’Umbria spazio per la Ternana e il suo periodo non brillante in questo girone di ritorno. Il tema è il reparto avanzato, che fatica particolarmente. “L’attacco è sempre un rebus - il titolo del quotidiano sulle Fere -. Marilungo, Boateng, Bifulco e Vantaggiato non riescono a dare le reti necessarie alla Ternana. Gallo ha utilizzato moduli e interpreti diversi, ma il risultato non è mai cambiato. Nonostante l’imbarazzo della scelta, solo tre gol segnati nelle ultime cinque partite”.