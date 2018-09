Ternana, Il Messaggero: "Trattative chiuse, sfuma Iocolano"

© foto di Federico Gaetano

"Trattative chiuse: sfuma Iocolano". Titola così la pagina sportiva sulla Ternana del quotidiano Il Messaggero. Fine del mercato di Serie C senza sussulti per la formazione umbra: ieri, nell'ultimo giorno utile, non ci sono state operazioni da parte della società rossoverde che - durante l'intera sessione - ha messo a segno diciotto nuovi acquisti e altrettante cessioni.