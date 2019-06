Ternana, in arrivo Ferrante dal Pescara: c'è l'accordo

E' stato trovato l'accordo tra il Pescara e la Ternana per la cessione di Alexis Ferrante in rossoverde. L'attaccante di proprietà del Delfino, lo scorso anno in presto al Fano, si trasferirà al club umbro in prestito con diritto di riscatto a favore della Ternana in caso di promozione. L'accordo tra le due società è stato trovato, ora la Ternana tratterà con il giocatore che dovrebbe accettare senza problemi il trasferimento. Lo riporta Tuttopescaracalcio.com.