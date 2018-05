Ternana, la Curva Nord a Bandecchi: “Immediato cambio di rotta”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso un comunicato ufficiale la Curva Nord della Ternana si è rivolta al patron Stefano Bandecchi, verso il quale non sono mancate le critiche, chiedendo un immediato cambio di rotta nel progetto iniziato la scorsa estate e concluso con la retrocessione in Serie C al primo anno, confermando la propria fiducia nel tecnico Gigi De Canio e nel ds Stefano Ranucci. Questo il comunicato integrale:

"Dopo l'uscita di scena della famiglia Longarini pensavamo di aver messo la parola fine ad una delle pagine più nere della storia rossoverde, ci siamo ritrovati invece a parlare di una ennesima sciagurata stagione, culminata come tutti sanno con la retrocessione in lega pro. Abbiamo dato fiducia alla nuova proprietà auspicando un nuovo inizio, basato su un progetto serio di medio lungo termine. Di tutta risposta abbiamo subito solo boriose promesse del patron Bandecchi, una campagna acquisti ridicola e patetiche mosse pubblicitarie senza alcun fine calcistico.

Da oggi pretendiamo una vera inversione di marcia basata su serietà, rispetto e coerenza come già ribadito più volte in passato. Serietà della società, staff e di tutti coloro che indosseranno e rappresenteranno i nostri colori. Serietà di un progetto rivolto al riscatto immediato della indegna stagione appena conclusa. Pretendiamo che questo cambio di rotta sia visibile da oggi, durante il calcio mercato, dalle prime amichevoli fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata di campionato a questo aggiungiamo la coerenza di rispettare le parole dette cosa ad oggi mai avvenuta, esempio palese la campagna acquisti invernale iniziata tra proclami e conclusasi con un quasi niente di fatto. Terni vuole fatti non parole portate dal vento. E' giunto il momento di progettare il futuro della nostra Ternana ripartendo da basi solide e rinnovando la nostra fiducia a Ranucci e nel mister De Canio.

Nonostante tutto una nota positiva in questa stagione la vediamo, siamo noi, gli ultras della Curva Nord che davvero con la passione e il nostro ideale usciamo a testa alta da tutto questo marasma.

I nostri cori sono stati sempre più forti di ogni sconfitta di ogni falsa promessa di ogni delusione, quelle passano, noi rimaniamo.

IN OGNI STADIO PER GRIDARTI TI AMO... NOI NON RETROCEDIAMO".