Ternana, Leone: "Ci siamo dati una missione da compiere"

La Ternana prepara il primo appuntamento della ritrovata stagione: il 27 giugno infatti i rossoverdi saranno impegnati a Cesena nella finale di Coppa Italia Serie C contro la Juventus U23. "Non vediamo l'ora di tornare in campo sapendo di affrontare un avversario prestigioso con dei giocatori interessanti" ha analizzato dalle colonne del Corriere dello Sport il direttore sportivo Luca Leone. "Il calcio senza pubblico ha poco senso, ma purtroppo non possiamo farci niente. Cambia molto averlo o meno sugli spalti, la gente che tifa ti dà energia. Noi cerchiamo di curare ogni particolare per arrivare al massimo alla partita e ai playoff, ci siamo dati una missione da compiere provando a fare del nostro meglio. Abbiamo sempre mantenuto una linea di coerenza sperando di poter tornare in campo".