Ternana, Leone: "Normale ci siano degli scontenti. Sulla 4^ promossa avrei fatto altre scelte"

Il direttore sportivo della Ternana Luca Leone ha parlato a Tuttoc.com delle decisioni prese ieri dall'Assemblea di Lega Pro che hanno creato qualche malumore sopratutto per la scelta dei criteri per la quarta promossa: “È normale che ci siano contenti e scontenti, ma ora dobbiamo attendere le decisioni del Consiglio Federale. Sulla quarta promossa non capisco perché non si sia pensato alla vincitrice della Coppa Italia di Serie C, nessuno ci ha pensato o ha fatto questa proposta e non posso proporla io perché sono in finale. La scelta che è stata fatta non va bene a nessuno dei club che avrebbero potuto fare i play off. - continua Leone – Blocco retrocessioni? Non ci sono soldi e si va verso un aumento delle squadre. Probabilmente si sa che ci saranno diversi club che non si iscriveranno e per questo si è fatta questa scelta. Semiprofessionismo? Potrebbe essere una soluzione per far andare avanti questa categoria perché ora non è sostenibile e i presidenti finora hanno messo risorse personali nella squadra per farla andare avanti, per aiutare il territorio e dare una valenza sociale a questo sport anche a livello locale”.