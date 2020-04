Ternana, Leone: "Serie C d'élite, idea che potrebbe dar nuovo lustro all'intera categoria"

Ospite di TeleTerni, Luca Leone, ds della Ternana, ha parlato del possibile futuro del campionato di Serie C: “Secondo me è giusto provare a vedere se si può finire il campionato - si legge su CalcioFere.it -, anche d’estate: abbiamo tutti tanta voglia di tornare alla normalità che anche andare in campo ad agosto non ci peserebbe, anche perché sicuramente per diverso tempo dovremo convivere con queste prescrizioni. l calcio di serie C aveva problemi a prescindere, così com’è non è sostenibile e il Coronavirus lo ha aggravato. Sono d’accordo sull’idea del presidente Bandecchi di dividere le società in un campionato élite e una sorta di C2. Ci sono società che chiedono indietro la fidejussione per pagare gli ultimi quattro stipendi: come faremo alla ripartenza a settembre, senza pubblico e con pochi sponsor? Secondo me 60 squadre non sono più sostenibili, mentre fare una serie C1 con i club di maggior solidità economica potrebbe essere una idea che darebbe anche nuovo lustro alla categoria".

Spazio infine al tema del taglio degli stipendi: “Coi giocatori abbiamo raggiunto un accordo pari al 30% degli ultimi tre stipendi, qualora si decidesse di non giocare: ho trovato in questo la collaborazione e la responsabilità di tutti i giocatori".