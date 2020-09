Ternana, Lucarelli annuncia: "Falletti e Peralta in arrivo. Poi caccia a un terzino destro"

Il tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli nel corso della conferenza stampa di oggi si è soffermato sul tema mercato spiegando che il club è hai dettagli per il ritorno in rossoverde di Cesar Falletti: “Non possiamo negarlo siamo in dirittura d’arrivo e siamo tutti molto felici. Ora dobbiamo cercare di creare delle basi solide per mettere Falletti nella condizione di esprimersi senza pressioni e senza dare per scontato che con lui vinceremo il campionato. Non dobbiamo commettere l'errore di affidare a lui tutto. Con Falletti faremo un salto tecnico importante, ma ripenso al Lecce post retrocessione che nonostante i grandi nomi ha faticato a risalire. - continua Lucarelli come riporta Ternananews.it -Peralta? È quel profilo che vi avevo accennato la scorsa settimana, per noi diventa importantissimo anche perché ha già vinto dei campionati nonostante sia molto giovane. Per quanto riguarda il terzino destro abbiamo già dei giocatori in testa, elementi in grado di esprimersi bene nel gioco che vogliamo proporre, dobbiamo avere pazienza però perché ci sono giocatori che guardano prima alle serie superiori e poi alle altre. Valutiamo anche se noi abbiamo profili di C importanti che magari non avrebbero questo problema e che sono lì che aspettano noi. Non è sbagliato avere giocatori che considerano la Ternana un obiettivo importante della loro carriera rispetto a chi invece devi andare a pregare per venire”.