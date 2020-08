Ternana, Lucarelli: "C'è tanta voglia di riscatto dopo una stagione difficile"

Nella sua prima conferenza stampa da tecnico della Ternana, Cristiano Lucarelli ha spiegato cosa ha trovato in questo club: "Ho trovato una grande cultura del lavoro da parte dei ragazzi ed era quello che mi aveva preannunciato il direttore sportivo Luca Leone. Devo fare i complimenti a chi mi ha preceduto perché ho dovuto fare pochissimo lavoro. Sono contento per la qualità e la quantità di lavoro che stiamo facendo. C'è tanta voglia di riscattarsi da parte dei ragazzi dopo una stagione che non è andata come tutti si aspettavano. L'importante è non avere mai la pancia piena", le sue parole riprese da ternananews.it.