Ternana, lussazione alla spalla per Altobelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano brutte notizie dall'infermeria per la Ternana. Come riporta TernanaNews, infatti, gli accertamenti ai quali si è sotto posto il centrocampista Daniele Altobelli successivi al match tra le Fere e la Vis Pesaro, hanno evidenziato una lussazione alla spalla sinistra, che lo costringerà prima ad un periodo di riposo e poi ad una riabilitazione prima di poter tornare in campo. Fortunatamente non sembra esserci alcuna lesione.