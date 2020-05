Ternana, Mammarella: "Finale Coppa con la Juve? Giocare gara unica in campo neutro"

Dalle colonne del Corriere dello Sport è intervenuto il terzino della Ternana Carlo Mammarella, che ha fatto il punto della situazione circa quello che sarà il prossimo Consiglio Federale: "Mi aspetto le promozioni di Monza, Vicenza e Reggina. Sul resto invece ci sono tanti punti interrogativi. Penso che sia meglio far decidere il campo mettendo tutti in sicurezza. Capisco la volontà dei presidenti di chiudere la stagione, con le società in difficoltà a garantire le spese del protocollo sanitario per poi uscire al primo turno. Si può vedere chi vuole partecipare ai playoff e fare la conta".

Andando poi alla finale di Coppa Italia, che opporrebbe le Fere alla Juventus U23: "Non deve passare in secondo piano anche per la posizione nella griglia dei playoff. Se si dovesse riprendere, è giusto giocarla magari in gara unica e in campo neutro".

E sul suo personale futuro: "Ora ho troppa voglia di giocare, come vent'anni fa. So che arriverà il momento, e spero di farlo lasciando con qualcosa d'importante per Terni, la società e per me stesso. Ci sentiamo sempre con D'Aversa e l'allenatore non fa per me. Mi vedo più in un ruolo dirigenziale, essendo stato un tipo responsabile fin da ragazzino. Potrei anche non restare nel calcio. Ho tanti interessi e non escludo un'attività imprenditoriale. Per esempio, tre anni fa ho brevettato delle innovative attrezzature per gli allenamenti. La Juve ha apprezzato il mio lavoro, e con un ex giocatore abbiamo cominciato questo percorso. Vediamo se prende piede".