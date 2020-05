Ternana, Mammarella: "Vogliamo dare gioie ai tifosi. Punizioni? Mi ispiro a Mihajlovic"

Intervistato da Eleven Sport il terzino della Ternana Carlo Mammarella ha parlato della sua esperienza nella piazza umbra e non solo: “Qui c'è un progetto importante e ambizioso e mi sto trovando molto bene. Finora abbiamo fatto un buon percorso anche se potevamo fare anche qualcosa di più, ma c'è ancora da giocare una finale di Coppa Italia. In estate siamo ripartiti dopo un'annata finita male e con tanti giocatori nuovi, all'inizio c'è stata qualche difficoltà, ma poi piano piano ci siamo amalgamanti. Ora non vediamo l'ora di tornare in campo per dare una gioia ai nostri tifosi. - continua Mammarella soffermandosi sui calci di punizione – Per batterli al meglio l'allenamento è importantissimo e come riferimento ho sempre avuto Sinisa Mihajlovic anche se non ho mai avuto la possibilità di vederlo dal vivo. Ho cercato anche di imitarlo e qualche volta mi è andata bene”.