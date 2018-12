© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con l'addio di Danilo Pagni, la Ternana non ha più un DS. Ma è alla ricerca di un profilo simile, come conferma mister Luigi De Canio nella conferenza stampa di ieri, ripresa da Il Messaggero: "Un direttore sportivo o generale? So che la società ci sta pensando. La figura del presidente Ranucci, sempre presente, comprende anche un ruolo simile. Ma la società, per organizzarsi ancora meglio, è alla ricerca di una figura di quel tipo. Quelle che si erano proposte, nel comportamento o nel modo di intendere il loro ruolo, forse non si sono sposate al meglio con le esigenze".