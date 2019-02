E' prevista per il 26 marzo l'udienza al Tar del Lazio riguardante i mancati ripescaggi estivi ed è per questo che la Ternana è pronta a dare battaglia: la società rossoverde - come riportano i colleghi di UmbriaOn.it - ha compiuto un altro passo formale depositando due nuovi atti. Si tratta della richiesta di risarcimento danni e delle motivazioni a supporto. In via ufficiale, comunque, ancora non circolano numeri a riguardo.