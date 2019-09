Ternana, Marcone: "Avevo altre offerte, ma nessuna pareggiava questa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il neo portiere della Ternana Richard Marcone ha palato in conferenza stampa della scelta di vestire la maglia rossoverde nonostante altre offerte sul tavolo: “Quando vieni in una piazza come questa non puoi pensare di essere titolare inamovibile e io sono venuto qui per dare una mano. La concorrenza non mi spaventa, qui ci sono altri due portieri forti che conosco, credo sia difficile trovare una squadra meglio piazzata di noi in questo ruolo. - conclude Marcone come riporta Ternananews.it - Avevo altre offerte e soluzioni, ma nessuna pareggiava la proposta di questa società”.