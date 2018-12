© foto di Federico Gaetano

Dopo la sconfitta accusata per 3-2 in casa del Ravenna, l'attaccante della Ternana Guido Marilungo ha detto: "Siamo dispiaciuti perché non faremo passare ai nostri tifosi un buon Natale, abbiamo iniziato a giocare troppo tardi. La prossima gara con il Teramo sarà importante per riprendere la marcia, possiamo e dobbiamo fare di più, tutti insieme", le sue parole riprese da TuttoC.com.